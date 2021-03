Cantante vallenato desmiente haberse 'colado' en el proceso de vacunación

El cantante de música vallenata, Ángel Mugno salió al paso de las críticas de algunas personas que en redes sociales lo cuestionaron porque recibió la vacuna del COVID-19.

Algunos cibernautas señalaron que el artista magdalenense se había 'colado' en el proceso de vacunación, razón por la cual esta persona aseguró que le aplicaron la dosis porque labora en el área de la salud en la capital del Magdalena.

"Yo también estaría indignado en caso de que estuviera viendo un mal procedimiento en el proceso de vacunación, pero a raíz de la pandemia, que a muchos afectó económicamente y en mi caso no es la excepción, pues me tocó buscar otra fuente de ingreso", relató a los micrófonos de Caracol Radio.

Dijo que una IPS lo contrató en el área de facturación y es por eso que se encuentra en la primera etapa de vacunación.

"Soy facturador en una clínica en Santa Marta y es por eso que ya me puse mi segunda dosis. No me estoy 'colando', no hay mal procedimiento ni proceso de corrupción", aseguró el músico.

Ángel Mugno señaló que las personas que lo juzgan desconocen la realidad de su vida y que desde sus redes sociales aclarará la situación. Dejó saber que no se ha retirado de la música y que por el contrario se vienen nuevos proyectos.