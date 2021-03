Amenazan de muerte a periodista del Mercado Público de Santa Marta

Ante la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía un periodista de Santa Marta denuncia amenazas de muerte en su contra, al parecer, por parte de grupos al margen de la ley.

Se trata de Diego Ramírez Oyola, jefe de comunicaciones del Mercado Público de la ciudad, quien actualmente lidera una investigación sobre extorsión y grupos ilegales que operan en la Sierra Nevada y bandas de delincuencia común que intimidan a los comerciantes de este sector comercial de la capital del Magdalena.

De acuerdo al relato de Ramírez, semanas atrás recibió varias llamadas anónimas en las que le exigían dejar las investigaciones o de lo contrario atentarían contra su vida y la de su familia.

Preocupado por la situación, el Comunicador Social y Periodista de Santa Marta interpuso la denuncia ante la Fiscalía para que se inicien las indagaciones del caso.

Así mismo, pidió a las autoridades judiciales que le den acompañamiento durante el proceso de esclarecimiento de las amenazas, pero sobre todo exigió garantías de seguridad.

"Dejé el miedo a un lado y decidí denunciar porque no puedo permitir que me amedranten, pero tampoco puedo pasar por alto una amenaza de muerte. Le pido a las autoridades acompañamiento y que den con los responsables. No puedo estar tranquilo debido a estos hechos", sostuvo Diego Ramírez Oyola.

Cabe recordar que, algunos comerciantes del Mercado Público en el mes de febrero también recibieron amenazas por cuenta del Clan del Golfo, por lo que las autoridades realizaron un consejo de seguridad para analizar la situación y brindarles acompañamiento a las víctimas.