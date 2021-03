Alcalde llama a la ciudadanía a confinamiento voluntario en Montería

"Quienes estén en condiciones y puedan confinarse durante la Semana Santa, háganlo. La mejor fórmula para combatir el coronavirus es el autocuidado y el toque de conciencia".

Ese es el llamado que hizo el alcalde Carlos Ordosgoitia a los monterianos y cordobeses en general, al tiempo que confirmó las medidas adoptadas en la ciudad para mitigar la pandemia, luego que el Ministerio del Interior aprobará el decreto municipal.

Las medidas que se implementarán antes, durante y después de Semana Santa, son el resultado de las recomendaciones hechas por los miembros del Comité Técnico Científico tras la revisión de tendencias e indicadores de la pandemia en las últimas semanas.

"Desde el mes de septiembre hemos hecho un gran trabajo en la reactivación económica segura y sostenible, pensando en las familias, en la generación de trabajo, en los que más lo requerían, y con un desempleo que, poco a poco, fue subiendo en medio de la pandemia, por eso hemos mantenido siempre el equilibrio, siempre implementando unas medidas que preserven el cuidado de la vida y la salud de los monterianos", dijo el alcalde.

Agregó que esto es un trabajo en equipo como ciudad, "como ciudadanos debemos reflexionar sobre nuestro comportamiento y el aporte que hacemos para contener esta pandemia que ha afectado a la humanidad. Desde hace un año venimos luchando por contener los contagios y no podemos bajar la guardia en este momento".

LAS 7 MEDIDAS

1- Toque de queda nocturno desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día).

2- Ley seca desde las 10:00 pm hasta las 5:00 am del 24 al 30 marzo y del 31 de marzo al 5 de abril, va de 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. (de cada día). No se permite expendio y consumo en sitios públicos, terrazas y antejardínes. La venta por plataformas digitales será permitida.

3- Se restringen las reuniones sociales con aforos superiores a 10 personas como matrimonios, bautizos, asambleas y cumpleaños, desde el 24 de marzo hasta el 11 de abril.

4- Se prohíben las procesiones y eventos religiosos que impliquen la aglomeración de personas durante la Semana Santa, del 27 de marzo al 5 de abril. Las iglesias podrán realizar sus actos litúrgicos cumpliendo los protocolos biosanitarios que rigen actualmente, así como el control de aforo.

5- Se suspenden las cirugías electivas que no sean urgentes, incluidas los procedimientos estéticos, amparados en la alerta roja hospitalaria declarada en el departamento.

6- Eventos como festivales o ferias presenciales se suspenden hasta tanto se mejoren los indicadores de ocupación hospitalaria y la criticidad. Se podrán realizar actividades virtuales.

7- Los eventos deportivos como torneos o campeonatos privados quedan suspendidos hasta el 10 de abril. Se restringe la práctica deportiva grupal en la Villa Olímpica y demás escenarios deportivos. Solo se permitirán actividades físicas individuales como caminar y trotar.