Las disidencias devolvieron a un profesor que iba para Ituango

Durante el fin de semana un profesor que se dirigía al municipio de Ituango a posesionarse como docente en una institución educativa del corregimiento de Santa Rita fue intimidado por un grupo armado ilegal que interceptó el bus intermunicipal en el que viajaba y fue obligado a devolverse para Medellín bajo amenaza.

El docente aseguró que el grupo ilegal, al parecer, de las disidencias del frente 18 que hace presencia en la zona, paró el automotor en la vía principal que conduce del proyecto hidroeléctrico Ituango a la cabecera municipal y, aparte de amenazarlo, también le enviaron un mensaje a sus 11 compañeros que habían llegado al municipio desde hace cerca de un mes luego de ganarse un concurso de méritos.

“Lo hicieron regresar, pero antes del regreso le dejaron una tarea y era decirle a los demás compañeros del municipio de Ituango que allí no querían docentes foráneos y que todos los docentes que no pertenecían al municipio no podían laborar allí y que quienes se acercaran a la cabecera municipal o a los sitios de trabajo, iban a tener consecuencias con ellos”, relató Clodulfo o Sánchez Díaz, directivo de ADIDA.

El directivo aseguró que en total son doce los profesores intimidados y que todos instaurarán las denuncias respectivas para poderse acoger al comité departamental de amenazados y para que la gobernación pueda garantizarles la seguridad.

“Nosotros vamos hacer una situación especial de seguimiento y acompañamiento a nuestros compañeros, además, hacerle una exigencia a la gobernación de Antioquia para que les brinde la protección y las medidas de seguridad que allí necesiten”, agregó el agremiado.

Finalmente aseguró que cuatro de los once profesores que ya estaban en la zona cuatro abandonaron el pueblo, mientras que los demás están a la espera de poderse ubicar en la cabecera municipal mientras se soluciona el inconveniente.