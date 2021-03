Transcaribe gratis por suspensión del recaudo

A través de una comunicación, Transcaribe expresó que no suspenderá la prestación del servicio público de transporte masivo, pese al pronunciamiento de Dataprom, quien señaló que no prestará más el coporte técnico para recargar las tarjetas en Cartagena.

En Cartagena usuarios de Transcaribe se quedan sin puntos de recarga

El Sistema declaró que trabaja en el establecimiento de un plan de contingencia para minimizar las consecuencias de la situación, en el menor tiempo posible. Sin embargo, señala que se vieron en la obligación de liberar los accesos a estaciones y vehículos, por lo menos los días domingo 21 y lunes 22 de marzo de 2021, para garantizar a los cartageneros su derecho a la movilidad.

"No entendemos cuál es la intención de este integrante del consorcio de recaudo con esta amenaza, si sus reclamaciones han sido atendidas por Transcaribe. En reunión sostenida el pasado 8 de marzo, fuimos claros en solicitar una postura única por parte del consorcio (y no posturas separadas por parte de cada integrante), pues es con el consorcio con quien Transcaribe tiene un vínculo contractual. A la fecha, esto no ha sucedido", indicó el SITM.

Así mismo, el informe señala que la representante de Dataprom ha solicitado la terminación anticipada del contrato por evento de fuerza mayor. A su vez, el representante de Smartmatic habría pedido el restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Son solicitudes diametralmente opuestas -manifiestan- que impiden a Transcaribe imprimir el trámite dispuesto en el contrato de concesión.

"Ninguna de las cláusulas del contrato de concesión celebrado entre Transcaribe y Colcard, le otorga facultades a uno de los integrantes del consorcio para dejar de prestar el servicio de manera unilateral, lo cual resulta lógico, entendiendo que estamos frente a la prestación de un servicio público esencial protegido legal y constitucionalmente", manifiestan también las directivas de Transcaribe .

En caso de que la postura de Colcard sea la terminación anticipada del contrato de manera unilateral, "les solicitamos señalar, clara y detalladamente, las herramientas técnicas que dejarían habilitadas, y toda la documentación referente a todos los subsistemas de recaudo y el control de flota", agrega.