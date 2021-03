Cartagena todavía no ha aplicado el 50% de las vacunas para adultos mayores

Tras un recorrido realizado por la Personera Distrital, Carmen De Caro, se evidenció que en los puntos de vacunación hay baja afluencia de personas. Según la jefa del Ministerio Público, los puestos se encuentran prácticamente vacíos, situación que generó preocupación en la ciudad.

Ante esta situación, la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), reveló que pese a los esfuerzos realizados por las autoridades todavía no se ha logrado aplicar el 50% de las dosis que fueron entregadas por el Gobierno Nacional para inmunizar a los adultos mayores de 80 años o más en la ciudad.

“Hemos recibido un poco más de 20 mil dosis de Sinovac, de las cuales no hemos alcanzado el 50% de aplicación de estas pese a todas las medidas y decisiones que hemos tomado para aumentar la cobertura. Seguimos buscando más estrategias de manera complementaria para cumplir con los objetivos trazados con el Plan Nacional de Vacunación”, manifestó la funcionaria.

Johana Bueno explicó que esta situación se presenta porque muchos todavía se niegan a vacunarse y con otros todavía no se ha podido establecer contacto porque no tienen sus datos actualizados.

“Ha sido bastante difícil en el Distrito de Cartagena. Hay mucha población que se niega a vacunarse y hay mucha población que no se ha podido contactar. Estamos llegando a todos los rincones casa a casa para aumentar la cobertura, pero ha sido complicado ese proceso”, declaró.

La directora del DADIS, también aseguró que se espera la autorización del Gobierno para poder iniciar con la vacunación de los adultos mayores entre los 60 y 79 años sin esperar a que se termine la primera etapa (80 años o más).

“Nosotros venimos reuniéndonos a través de una mesa intersectorial. Hemos decidido no esperar culminar con la primera etapa porque no sabemos hasta qué tiempo puede tardar, no podemos correr ese riesgo. La decisión que vamos a tomar es iniciar con la próxima etapa y aquellas personas mayores de 80 años que se puedan ir agendando o identificando en el rastreo que se haga casa a casa igual se puede ir avanzando y vacunando. Igual debemos consultar esta decisión porque existen unos lineamientos”, concluyó Johana Bueno.