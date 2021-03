Bogotá todavía no iniciara vacunación a mayores de 60 años

Fue a través de la resolución 327 del 15 de marzo de 2021, que determinó que la inmunización de esta población los mayores de 60 años y hasta los 79 se realizará solo sí, los departamentos o ciudades ya vacunaron a la totalidad de la población mayor de 80 años y aún tienen disponibilidad de vacunas.

Por eso es importante aclarar que por el momento, Bogotá no empieza con esta vacunación.

"En Bogotá, no hemos terminado la vacunación de mayores de 80 años, por lo que no sabemos si nos va a sobrar vacuna o no. Una vez se termine este grupo, sabremos si contamos con vacuna sobrante para vacunar personas entre 60 y 79", dijo Alejandro Gómez Secretario de Salud.

Además resalto.

"En cualquier caso, cuando empecemos por ese grupo, empezaremos por las personas institucionalizadas, es decir personas que estén en lugares de bienestar, en centro de protección del adulto mayor, no con la población general", dijo.

Es importante indicar que la ciudad ha recibido 145.807 dosis de Sinovac para vacunar a la población mayor de 80 años, sin embargo el censo establece que en Bogotá hay 171.538 personas mayores de 80 año, o sea que aún faltan 25.741 vacunas.