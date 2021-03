Pareja de esposos manizaleños fueron agredidos en Cancún, México

La manizaleña Valentina Gómez Alba denunció que, en Cancún, México, fue agredida junto a su esposo por las autoridades de ese país, cuando los trasladaron a una estación de policía por un reclamo que le hicieron a un taxista.

"La semana pasada estábamos de luna de miel y al cuarto día de nuestro viaje estuvimos en la discoteca de Coco Bongo, allí nos intentaron hurtar pasando 3 veces la tarjeta crédito por una compra, al salir del lugar abordamos un taxi para regresarnos a nuestro hotel y al llegar al mismo el conductor del vehículo de servicio público nos cobró 50 dólares, nosotros ya sabíamos cuánto valía ese trayecto porque lo habíamos recorrido en varias ocasiones", expresó la señora Gómez.

Y agregó que, "le dijimos que eso no costaba lo que estaba pidiendo, que nos estaba robando, que la carrera valía 10 dólares no toda esa cantidad de dinero, el taxista insistió que sí lo debíamos cancelar, mi esposo se baja del automotor seguidamente le pide ayuda a unas personas del hotel, nos dicen que debemos llamar a la policía y cuando acuden los empleados se desentienden de la situación, además manifiestan que nosotros no queríamos a pagar", explicó la manizaleña.

Por último, dio a conocer que, "en ese momento la policía lo detuvo a mi esposo, se lo llevaron en un camión hasta la estación de policía, sin ni siquiera dejarlo explicar la situación, lo presentan ante juez, él mismo responde que no le interesa saber lo que pasó y ordena que lo encierren en una celda, donde minutos lo agreden físicamente", manifestó Valentina Gómez.

