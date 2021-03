Transcaribe: a poco de la parálisis y con déficit mensual de 5 mil millones

La crisis financiera generada por la pandemia sumado a los constantes incumplimientos en el contrato de concesión por parte de la Alcaldía de Cartagena, tienen a Transcaribe al borde de una parálisis total para las próximas semanas. Sebastián Nieto, gerente de Sotramac, una de las empresas operadoras, explicó que el déficit financiero del sistema ya alcanza los 5 mil millones de pesos mensuales.

“Desde el mes de enero de 2020 con la llegada de William Dau, la alcaldía de Cartagena empieza incumplir los contratos de concesión, específicamente la obligación de cubrir el diferencial entre la tarifa técnica y la tarifa usuario con recursos que deben ser apropiados presupuestalmente por el Distrito y transferidos directamente al fondo de estabilización tarifaria del sistema. En el 2020, el alcalde Dau, incrementó la tarifa usuario $100 y el diferencial de $700 no fue transferido al fondo de estabilización tarifaria, lo que creó un déficit al sistema bien importante que empezó a deteriorar las finanzas del mismo”, manifestó Nieto.

El gerente de Sotramac, aseveró que en el 2021 siguió la misma situación del 2020, pues hasta el 19 de enero con el apoyo del Gobierno Nacional se logró cubrir todos los efectos de la pandemia, sin embargo, desde ese día hasta la fecha la falta de recursos ha agudizado la crisis para todos los operadores.

“El Distrito inicialmente había planteado que iba a realizar un crédito con Findeter, el mismo alcalde ha realizado varios pronunciamientos al respecto y dijo que no le iba a temblar la mano para salvar a Transcaribe y los cerca de 3.000 empleos. Esperaría uno que el alcalde cumpliera con su palabra, pero no vemos acciones por parte de esta administración ya que la Secretaria de Hacienda se refiere a Transcaribe como una olla rota a la cual no le iban a inyectar recursos”, sentenció.

De seguir la situación así, la parálisis del sistema sería casi que inminente, advirtieron las empresas operadoras.