Médicos rechazan que eliminen petición de PCR para vuelos del extranjero / ()

Se dio a conocer un fallo de un tribunal de justicia en el departamento de Cundinamarca, el cual negó al ciudadano que había interpuesto un proceso de tutela para que se implementará nuevamente la prueba de PCR en los vuelos internacionales.

Ante esto los médicos que están ubicados en la zona de frontera, reprocharon esta decisión de tribunal de quitar la PCR para viajeros internacionales, afirmando que podrían llegar cepas más agresivas.

El Doctor Hugo Pérez Amador en Cúcuta, le digo a Caracol radio que esto es un error para la salud de todo el país que sigue luchando contra la pandemia.

"La pandemia aún no ha pasado y a pesar que ya está la vacunación no se ha dado el porcentaje necesario de inmunización para poder garantizar que se pueden establecer mejores condiciones, además hay que tener en cuenta que hay cepas internacionales como la británica que son mucho más agresivas y aún no ha llegado al país, por esto debería mantenerse este requisito de la prueba y la decisión de la salud de todo el país no debería estar en manos de los jueces" dijo el galeno.

La decisión del Juez en Cundinamarca se basa en que la ciudadanía tiene otros recursos legales para poder hacer este proceso como una acción popular, y no utilizar la tutela para hacer esta petición de mantener la PCR activa en los vuelos internacionales.