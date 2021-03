323 mujeres adelantan su proceso de reincorporación en el Caribe

Eugenia es una de las mujeres que adelanta su reincorporación en la región Caribe. A sus 33 años, es madre, esposa y una empresaria hecha a pulso, que con sus conocimientos impulsa un proyecto productivo colectivo piscícola en el departamento de Bolívar, así como una iniciativa propia para la que recibió un capital de 148 millones como ganadora del Fondo Emprender del SENA.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) realiza un reconocimiento a 3.272 mujeres que adelantan su proceso de reincorporación en todo el país, consolidando sus proyectos de vida en la legalidad.

De las 3.272 mujeres en proceso de reincorporación en Colombia, 323 están ubicadas en la Costa Caribe colombiana, siendo La Guajira (con 116), el de mayor participación femenina. Le siguen: Cesar (64), Bolívar (62), Sucre (38), Atlántico (21), Córdoba (12) y Magdalena (10), lo equivalente al 10% de la población excombatiente femenina de todo el país.

Tras creer en la reconciliación, a través de las segundas oportunidades, hoy son mujeres lideresas, visionarias y abiertas a los procesos de aprendizaje constantes. Tal es el caso de Eugenia, persona en reincorporación de Bolívar, que relata con orgullo sus logros académicos y su camino para consolidarse como toda una empresaria hecha a pulso.

Desde el momento en que ingresó al proceso de reincorporación, con el acompañamiento de (ARN), esta excombatiente se ha destacado por ser un referente dentro de la cooperativa de la cual hace parte, en el departamento de Bolívar. A sus 33 años, es madre de dos hijos, esposa y emprendedora, y hoy comparte su historia de esfuerzo y empoderamiento.

Fue en 2019, tras ser escogida por votación como gerente de la cooperativa Coomaser, conformada por 19 hombres y cinco mujeres del proceso de reincorporación, cuando decidió retribuir ese voto de confianza y la gran responsabilidad depositada, capacitándose para abrir nuevos horizontes en materia de cooperativismo y fortalecimiento económico.

Por ello, a través de la ARN y el SENA, inició sus estudios en Sistemas Integrados de la Gestión. Desde entonces, como ella misma lo sostiene, entendió que su formación académica sería no solo un aporte para la cooperativa, sino para el futuro de sus dos hijos.

“Tan pronto comencé a estudiar en el SENA, en la medida que iba avanzando, me di cuenta de que todo lo podía poner en práctica en nuestra cooperativa. Entonces nos organizamos y comenzamos a darle forma a la posibilidad de concretar un proyecto productivo colectivo”, sostiene.

Y, en efecto, así ocurrió: la cooperativa Coomaser, a través de la ARN, recibió el desembolso de un proyecto productivo colectivo de piscicultura que vincula a 24 personas en reincorporación de Bolívar. Se centra en la producción y comercialización de tilapia roja y espera consolidarse como todo un referente en Bolívar.

Sus aspiraciones no se detuvieron allí. Tras finalizar su proceso de formación en Sistemas Integrados de la Gestión, participó y se consagró como ganadora de una iniciativa productiva a través del Fondo Emprender del SENA, que le otorga 148 millones de pesos para que se consolide como toda una empresaria. En su caso, ella optó por la misma línea de la piscicultura y, aparte del proyecto colectivo de su cooperativa, actualmente trabaja en este sueño personal que espera consolidar para el futuro y sostenimiento de su familia.

“Mi sueño es tener una planta para la producción y la comercialización de pescado, pero que sea de la mejor calidad. Por eso, además del predio para la cría, también quiero montar un punto donde la gente pueda comprar y que sea conocido por ser la mejor pescadería. Para mí, el cambio que traído la reincorporación ha sido muy positivo. Me he capacitado y he logrado mucho. Esto será el futuro de mis hijos. Definitivamente, cuando hay voluntad no hay obstáculos que valgan”, concluye.

Actualmente, debido a múltiples ocupaciones, ya no es la gerente de su cooperativa. Sin embargo, continúa siendo parte del grupo directivo de la misma, desde donde sigue aportando cada uno de sus conocimientos y liderazgo empresarial.