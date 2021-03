Nuevas reglas para llevar mascotas a la Flora

Tras una reunión con la Alcaldía de Bucaramanga, la Corporación en Defensa de la Meseta dio inicio al plan piloto de recuperación del parque La Flora.

Carlos Ruiz, coordinador de Áreas de Manejo Especial, indicó que a partir de ahora las mascotas y sus dueños deben registrarse para el ingreso, traer el carnet de vacunas vigente. Así como también, llevarlos con bozal y con su bolsa para las heces, además los dueños podrán pasear a sus mascotas solo de 5:00 a 10:00 de la mañana, de lunes a domingo.

Lo que generó esta nueva imposición de reglas para entrar al parque de la Flora fueron las basuras y las heces que generaron afectaciones a la fauna y que especies silvestres migraran de su hábitat.

La CDMB dijo que en el caso del parque Carlos Virviescas Pinzón habrá personal para orientar a los dueños de mascotas para el uso correcto de este espacio.

Plan piloto

• Reglamento para el ingreso de animales domésticos.

• La mascota y su propietario deben registrarse al ingreso al parque. Debe presentar en físico el carnet de vacunas vigente de la mascota.

• El canino debe ser transportado al interior del parque por una persona mayor a 18 años.

• Los ejemplares caninos irán sujetos por medio de trailla, collares, correa, arnés y con su respectivo bozal, en el caso de los caninos potencialmente peligrosos.

• Los caninos peligrosos deben contar con el permiso correspondiente, de conformidad con la Ley.

• El propietario del canino debe tener la bolsa para la recolección de las heces y debe ser depositada en los lugares establecidos en el parque o llevarla a su vivienda, si es el caso.

• El área permitida para realizar el recorrido con los caninos comprende desde los juegos de los niños hacia la parte de arriba donde queda la media torta y nuevamente por ese mismo sendero se ingresa hasta los juegos de los niños. Los caninos no pueden ingresar a la zona de los niños. No se permite el tránsito de caninos por lugares no autorizados.

• El incumplimiento de este reglamento por parte de los propietarios de los caninos acarrea multa establecida en la Ley 1801 del 29 de julio del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia.