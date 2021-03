El Estado no debería pagar a los Solarte por incumplimiento en el Valle

Hay reacciones en el Valle del Cauca después de definirse en un Tribunal de Arbitramento el costo de la liquidación del contrato con el Consorcio Solarte, para la caducidad del contrato de construcción de la vía Buga-Loboguerrero y donde le costará a la nación un ojo de la cara y el incumplido constructor se llevará una millonaria suma de dinero.

Un contrato que se firmó en el 2006 entre INVIAS y la Unión Temporal de Desarrollo Vial del Valle para la construcción , operación y mantenimiento de la de la segunda calzada del tramo Mediacanoa Loboguerrero y que fue liquidado ocho años después.

Mientras la unión temporal consideró que, si bien se había ejecutado el 80% de la obra, no había recibido ni los dineros, ni la compensación que se habían acordado.

La ANI sostuvo que el avance de las obras era del 78.18% y que la concesión sí había recibido como ingreso el recaudo del peaje ubicado en el sector de Loboguerrero.

Que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá determinara que el Estado deberá pagar más de $823 mil millones al Consorcio Solarte por la liquidación del contrato, no es algo que la bancada parlamentaria del Valle vea con buenos ojos, ya que el proyecto Mediacanoa Loboguerrero, adjudicado a los Solarte desde sus inicios, lo califican como ilegal, sobre todo cuando se le adjudicó la concesión por 54 años, dijo el senador vallecaucano Alexander Lopez.

"Debo advertir que esta situación es sumamente grave, yo desarrollé más de 3 debates en la Cámara de Representantes y en el Senado, reclamando y protestando justamente por esta concesión de 54 años, protesté por los otrosí que se le hicieron a estos contratos. Todo esto ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez"

De los debates quedaron las constancias y en la Fiscalía y la Contraloría tienen abierta una investigación respecto a dicho contrato, asegura el senador.

"Si bien es cierto. Se hicieron algunas obras en la malla vial del Valle específicamente en la vía loboguerrero mediacanoa, ellos no terminaron la obra. lo cual generó una gran afectación, no solamente a las Comunidades sino al comercio del país entonces de hecho allí ya hay una responsabilidad de ellos".

Por último recalcó López que no es el Estado quien deba pagar a un privado cuando no se logró el objetivo "nosotros no vamos a permitir, vamos a dar la pelea que tengamos que dar desde el punto de vista jurídico y político porque consideramos, que esto es aberrante, que una institución privada condene a la nación y el Valle del Cauca a pagar 830 mil millones de pesos".

Si bien hubo algunos avances en la obra,está no se concluyó dijo Edwin Maldonado presidente del comité Intergremial y empresarial del Valle.

"Estas son las horas que todavía no tenemos concluida la obra y eso es lo más importante y lo que preocupa a los ciudadanos y al sector empresarial. Esperamos que este año por fin se pueda dar la salida a licitación de la nueva concesión que permita que por fin terminemos este corredor tan importante para el comercio exterior y el desarrollo de nuestra región".

El próximo sábado la bancada parlamentaria del Valle se reunirá con la ministra de Transporte, para hablar sobre la malla vial del valle, discusión en la que entrará el futuro del tan fracturado proyecto Mediacanoa - Loboguerrero.