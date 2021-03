Debate de las 'fake news' en redes: ¿Un peligro para las elecciones 2022?

Una verdadero debate sobre la regulación o no de la desinformación en las redes sociales, se vivió en el foro II norte "Democracia y Desinformación", en el que participaron tanto presencial como virtualmente, precandidatos y posibles aspirantes a las presidenciales 2022, entre los que se encontraban Roy Barrera, Humberto De la Calle, Dilian Francisca Toro, Eduardo Verano, el senador Iván Cepeda, entre otros personajes que debatieron sobre las noticias falsas.

Los invitados aprovecharon para dar a conocer sus apreciaciones sobre el tema y de paso, lanzar algunas 'indirectas' y cuestionamientos políticos.

Para el negociador de Paz, Humberto De la Calle, quien participó de forma virtual, la censura "no es el mejor camino", al asegurar que no es posible definir quién controlaría esa delgada línea en las redes sociales y referenció que nunca entendió porqué el expresidente Álvaro Uribe lo bloqueó en Twitter, después de los diálogos de paz en La Habana.

"Yo realmente nunca pude entender eso, porque jamás ha habido ningún insulto de mi parte, ha habido discrepancias y la habrá, pero eso lo que significa es que estamos perdiendo las posibilidades del diálogo", aseguró.

Agregó en su intervención que la multiplicidad de opciones para las elecciones del 2022, "terminan desvaneciendo la democracia".

"En el caso de las elecciones del 2022 en Colombia, va a ser patética, hemos pasado de los 60 candidatos y hay realmente una multitud de candidaturas que lo que hace es entorpecer la capacidad de decisión de los ciudadanos, cómo escoger, cómo votar, al que más salga cargando niños o el que mejor salga cantando vallenato", precisó.

Ante las propuestas planteadas por Dilian Francisca Toro y el senador Antonio Zabaraín de "regular el manejo de la desinformación en redes", el también congresista Iván Cepeda, desde la virtualidad, se mostró en desacuerdo, al cuestionar que podría convertirse en una "persecución a la libertad de expresión"

"El problema no son las redes, es la violencia política, la falta de democracia. Anuncio mi voto negativo desde ya, a que en el Congreso tramitemos leyes que puedan de alguna manera limitar el uso de las redes sociales; creo que ese sería la cereza en el pastel de este autoritarismo que veo y esa persecución contra la libertad de expresión, que para estas elecciones lamentablemente veo emerger con mucha fuerza", remató.

A su turno, Dilian Francisca Toro, exgobernadora del Valle y actual directora del Partido de la U, reafirmó que el verdadero problema es la "regulación de los gigantes de la tecnología que generan un uso indiscriminado de las plataformas".

"Las redes se quedan, pero no estoy de acuerdo en que entonces por eso, tenemos que aprender a vivir con que haya noticias falsas, que afecten la vida y moralidad de una persona. Toda actividad tiene que estar en la órbita del derecho, no entiendo porqué las redes tiene que estar por fuera. Nosotros no podemos adaptarnos a las redes", dijo la dirigente política.

Al cierre de la jornada, así como en la mañana, los presentes en la Plaza de la Paz, Dilian Francisca Toro, Eduardo Verano, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, firmaron el pacto llamado "Concenso Cubo de Cristal", para evitar las 'fake news' y los malos manejos de las redes sociales, de cara a las elecciones presidenciales.