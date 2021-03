Balnearios de Santa Marta, ¿sin socorristas para atender emergencias?

Recientemente un turista bogotano murió ahogado en una playa del Parque Tayrona en Santa Marta, el hecho sucedió frente a los ojos de muchas otras personas que, aunque se encontraban en el lugar, no pudieron brindarle ayuda.

Los familiares de César Augusto Bolaño, quien tras sufrir de calambres no pudo salir del mar, denuncian que no había una sola persona rescatista o salvavidas en el parque, no había lanchas para poderlo trasladar a un centro de salud y nadie del personal del parque sabía de primeros auxilios.

Sebastián Guerrero, primo de César Augusto Bolaño, indicó que "no hubo salvavidas, no había quién nos ayudara, no nos dieron servicio de primeros auxilios", esto a pesar de que ellos pagaron un seguro de vida dentro del paquete turístico que compraron para acceder al lugar.

Este caso dejó al descubierto la falta de socorristas que existe en algunas playas y ríos de la ciudad, así lo confirmó Karlotz Omaña, director de la Defensa Civil Magdalena: