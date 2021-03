Intento de robo a una vivienda terminó en maltrato animal

“Ayer en la noche intentaron robar y abusar de mi novia en el barrio Riascos de Santa Marta”, fue la denuncia que hizo Elías Doria, un antropólogo e investigador que vive en la ciudad.

Doria contó a través de la red social Twitter como al no poder acceder al interior de la vivienda, el delincuente asesinó a su mascota, añade que “el gobierno “del cambio” nos dejó a voluntad de criminales”.

Entre las 6:00 y 7:00 de la noche un sujeto desconocido ingresó a una vivienda ubicada en la carrera 16 entre calles 12 y Avenida del Libertador en Santa Marta, “un sector en el que desde hace unos meses hay presencia de habitantes de calles y venezolanos que se dedican a limpiar vidrios de los carros”, contó Elías.

“Mi novia se encontraba sola y el sujeto al ver que no pudo ingresar mató a la perrita. Ella no pudo salir al patio a atenderla porque no había forma de corroborar que este sujeto ya se había ido”, añadió. Conozca todos los detalles: