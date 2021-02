La suspensión del paro, ¿Otra trampa de la Concesión Vial? /

Los gremios económicos reaccionaron, pero por el paro de los transportadores de carga pesada que afecto sus intereses. Y, lógico, la economía del país. Ahora, la parálisis de la ciudad no es nueva.

Hace más de un año Cartagena enfrenta toda clase de situaciones adversas ante la ausencia de una administración coherente y transparente. No obstante, el Consejo Gremial de Bolívar no incidió en el acuerdo de no cobrar el peaje en Manga y Ceballos, a las empresas de transporte de carga pesada. ¿Y después qué?

El prolongado paro de los camioneros, provocado por el polémico caso de los peajes internos de Cartagena y el auto de la CGR, despertó a la ANDI, Fenalco y por último Camacol por los impactos negativos que repercuten en la economía de la ciudad y el país.

Y coinciden estos pronunciamientos, después de semanas de discusiones y la afectación del orden público, más por un interés particular que general, con una declaración del presidente ejecutivo nacional de la ANDI, Bruce Mac Master, al considerar la situación de Cartagena como un “peligroso juego populista” al “propiciar rechazo a los peajes”. Y advirtió que incumplir contratos existentes “generará graves consecuencias”.

¿Olvidaron Mac Master y los dirigentes empresariales de Mamonal el estudio contratado por la ex-alcaldesa Judith Pinedo con Inverlink para conocer el alcance de la Tasa Interna de Retorno, TIR, en 2008?

Mac Master era su director y la ANDI Cartagena fue la promotora de la contratación para el estudio a la Concesión Vial. Con cifras oficiales tomadas del fideicomiso, a noviembre de 2008, Inverlink dijo en el estudio que el contrato se había ejecutado el 58% de los 150 meses iniciales de operación, es decir un poco más de 7 años u 87 meses, y la inversión había alcanzado el 80.1%.

Para Inverlink, en caso de cumplirse las proyecciones a la fecha de noviembre de 2008, “la Concesión debería terminar de forma inequívoca en los 150 meses de operación estipulados inicialmente”.

El acuerdo, ¿otra trampa de la C.V. para extender el contrato?