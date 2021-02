Familiares de joven secuestrado piden muestras de superviviencia

Los familiares de un joven secuestrado por las disidencias de en el Catatumbo reclamaron muestras de superviviencia y el retorno a la libertad de su ser querido.

Magnolia Giraldo la madre de Jeison Archila Giraldo dijo a Caracol Radio que “a él lo secuestraron con tres familiares más, y desde ese momento no tengo noticias de mi hijo, que me le respeten la vida, que me lo devuelvan, yo lo necesito a mi lado, por favor”.

Dijo la progenitora, que “Jeison se fue a trabajar allá porque no tenía trabajo junto con sus primos, a ellos los liberaron una semana después y al mi hijo no me lo devolvieron”.

En medio del llanto la mujer pidió a las autoridades ayuda para tratar de establecer el paradero de su ser querido en la espesa selva del Catatumbo.

“No tengo una señal, un mensaje, cada día que pasa estoy más angustiada, por favor devuélvanlo, no le hagan daño”, dijo con su voz entrecortada.