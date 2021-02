Gobernador responde por caso de presunto 'colado' en la vacunación

Avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió en el inicio de la vacunación contra la COVID-19 en Manizales, ya que en las últimas horas se pudo establecer que el médico ortopedista Álvaro Moreno fue el profesional que se habría saltado el turno, debido a que no atiende de manera directa a pacientes contagiados con la enfermedad.

Precisamente el profesional implicado le dijo al periodista Óscar Weiman Mejía del diario La Patria que él sí fue vacunado, pero que no se coló en la fila como se está diciendo en las redes sociales y algunos medios de comunicación; ni que tampoco se debe a la relación de amistad que tiene con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez, o a que haya sido contratista de la administración departamental en 2020.

Aclaró que algunas de las personas que fueron citadas para esa jornada inicial de inmunización decidieron no aceptar la vacuna, por lo cual él terminó siendo incluido en el grupo de los primeros beneficiados en reemplazo de quienes desistieron, ya que es la persona con más edad en su servicio.

Sobre el particular el gobernador Luis Carlos Velásquez dijo que la lista de las personas que deben ser vacunadas es entregada directamente por el Ministerio de Salud, por lo que él no tiene ninguna injerencia para decidir quién accede a la inmunización en una fase determinada. Aclaró que él no ha interferido ni lo hará en ninguna fase del Plan de Vacunación contra la COVID-19.

Agregó que la administración departamental no tiene la posibilidad de intervenir en los manejos de ninguna clínica privada; y puntualizó que el médico ortopedista Álvaro Moreno es una persona muy allegada a su familia, pero que eso no tiene nada que ver con el hecho de que ya haya accedido a la vacuna contra el coronavirus.

