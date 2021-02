Personas que salieron de COVID-19 también pueden donar sangre

Los organismos de salud de Norte de Santander han reportado un bajo nivel en los bancos de sangre de esta región, reiterando el llamado a donar en esta época de pandemia y contribuir en ayudar a las personas que requieren este insumo.

Los profesionales han indicado que las personas que han padecido el COVID-19 también pueden donar sangre después de salir del contagio, requiriendo incluso muchas veces este líquido vital porque ya contiene los anticuerpos necesarios para luchar contra el virus.

Leidy Ortiz bacterióloga del banco de sangre del Hospital Universitario Erasmo Meoz, le dijo a Caracol Radio que se requiere sangre de todo tipo.

"Ya se han hecho estudios que no hay ningún riesgo, sólo recomienda es que esas personas que vengan los últimos 14 días no hayan convivido con más personas que tengan el virus activo, que también no hayan viajado en los últimos días a las áreas en donde han estado afectados por este virus, y qué y que los últimos 28 días no haya presentado fiebre ni síntomas de las enfermedades de las vías respiratorias, los que se encuentren y gocen de buen estado de salud se pueden acercar porque no hay ninguna complicación ni estado de riesgo", dijo la funcionaria.

Reiteró que en el banco de sangre se guardan todos los protocolos de bioseguridad y se están respetando las normas, así que las personas pueden acudir sin ningún tipo de temor para poder hacer su donación.