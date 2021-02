En plena pandemia crecieron exportaciones de Santander

El confinamiento extremo vivido durante gran parte de 2020 y la ralentización de la economía, producto de la pandemia no evitaron que Santander lograra un repunte significativo en materia de exportaciones de sectores no ligados a los minerales y la energía. La Cámara de Comercio de Bucaramanga reportó que a pesar de todos los pronósticos, las ventas al exterior de las empresas de la región crecieron un 22% comparadas con lo ocurrido en 2019, cuando no había ni asomo del COVID 19.

La Cámara de Comercio atribuyó el resultado a la estrategia denominada Global Plan Santander, GPS. Voceros de la institución recordaron que desde hace más de un año, 22 instituciones del orden regional comenzaron a trabajar para impulsar las exportaciones y de esta manera corregir uno de los aspectos débiles de la economía del departamento.

"Estamos convencidos que la internacionalización es el camino para seguir contribuyendo con el desarrollo económico de Santander", expresó María Alejandra Sampayo, vicepresidenta de Crecimiento y Sostenibilidad Global de la Cámara de Comercio.

