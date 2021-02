Casa por cárcel a policías investigados por incendio que dejó 8 muertos

En las últimas horas la Fiscalía logró la judicialización de la subteniente Aleyda del Pilar González, y los patrulleros Gabriel Ruiz Moreno y Jorge Eliécer Suárez Orduz, por su presunta responsabilidad en la muerte de ocho personas y las heridas causadas a tres más durante un incendio ocurrido en la estación de policía del barrio San Mateo de Soacha (Cundinamarca), el 4 de septiembre de 2020.

De acuerdo con los elementos de prueba obtenidos por fiscales de la Seccional Cundinamarca y de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, los uniformados no habrían controlado la conflagración ocasionada por un amotinamiento y, supuestamente, desconocieron el deber que les asiste de garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad que están su cuidado.

En ese sentido, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso sucesivo y homogéneo por comisión por omisión, y homicidio agravado tentado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia.

Esta decisión no cayó bien entre los familiares de los muertos y heridos en este acontecimiento, por lo que pidieron que les den cárcel a los uniformados que están siendo investigados por estos hechos.

“No es posible que a estos tres policías les den medida domiciliaria, ellos no atendieron algo tan grave como lo fue este incendio, donde se perdieron ocho vidas y tres más quedaron heridas de gravedad, a propósito, estos tres chicos heridos siguen detenidos, no le han otorgado beneficio de casa por cárcel, pero a los tres uniformados que no atendieron la situación cuando iniciaron las llamas y que dejaron quemar a nuestros muchachos sí los mandan para la casa, a donde hemos llegado con esta justicia”, manifestó Carolina Ordóñez, madre y vocera de las víctimas.