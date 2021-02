Bajo amenazas alcalde de Cartagena del Chaira salió desplazado

El temor de las amenazas por parte de la estructura 62 de las disidencias de las Farc que delinquen en el Caquetá, Edilberto Molina Hernández alcalde del municipio de Cartagena del Chairá tomó la decisión de salir de la localidad.

Según el mandatario se radicará en la ciudad de Florencia, donde espera se le brinde seguridad a él y su familia.

El mandatario local indicó que despachará desde la capital de Caquetá; mientras las autoridades judiciales, militares y de policía le garantizan la seguridad para retornar al municipio.

En la mañana de hoy lunes el alcalde de Cartagena del Chairá se reunió con el comandante de la Décima Segunda Brigada del Ejército para exponer su caso.

“En los últimos días recibí dos mensajes de alias “Robledo”, jefe de las disidencias en la zona y me decía que me declaraba objetivo militar y me daba 72 horas para salir del municipio, según eso porque yo soy auxiliador de la Fuerza Pública, en las amenazas aseguraba que atentaría contra mí con explosivos y francotiradores. Salí con mi familia y por ahora estoy despachando desde la ciudad capital”, dijo el mandatario.