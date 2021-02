Cerca de 30 camiones hicieron parte de la protesta pacífica en Manizales

En Manizales cerca de 30 camiones hicieron parte de la protesta pacífica que recorrió principalmente la vía Panamericana de la ciudad y con la que se unieron a la convocatoria nacional del sector y con la que buscan hacer un llamado al Gobierno Nacional frente al alza en los peajes, la gasolina y la creación de nuevas casetas en vías nacionales.

“Tienen un proyecto de montar el peaje en Letras, es uno de los que están proyectados a nivel nacional; tenemos los incrementos que le hicieron a los de la ruta del Café, que afortunadamente los líderes nacionales no permitieron la idea que tenían de subirle 150, 200% a los peajes y eso afecta no solo al camionero, eso afecta a todos los que transitamos por las carreteras nacionales, esto no es solo a los camioneros, y el Gobierno se hace el ciego ante esta situación, ya que la ministra dice que no tiene injerencia en el tema de los peajes cuando lo tienen son las alcaldías y las gobernaciones y entonces se tiran todos la pelota”, señaló Juan Carlos Guarín, camionero caldense.

Resaltó además el alza de la gasolina y ACPM que a la fecha calculan en 270 pesos en el segundo mes del año, por lo que desde a organización nacional plantean que sea congelado el precio del combustible.

Indicó además que desde la organización nacional han organizado seguir con estas protestas pacíficas hasta que se logre llegar a acuerdos entre el Gobierno Nacional y los Transportadores.

