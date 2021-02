En Cartagena, intensifican controles a ilegalidad en el transporte

Con alcances correctivos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena, DATT, desplegó en esta nueva vigencia intensas jornadas operativas para disminuir y controlar la ilegalidad e informalidad en el transporte público de la ciudad.

Durante las acciones de control, conductores y pasajeros de esta modalidad de transporte no permitida, son abordados por agentes de la institución que verifican inicialmente la prestación de este servicio ilegal, y en caso de comprobarlo, imponen las órdenes de comparendo e inmovilizan el vehículo; así mismo, en aras de prevenir esta opción ilegal y de competencia desleal en el transporte público, se les explica a los usuarios, los riesgos y sanciones a los que están expuestos.

Es de resaltar que, en enero de 2021, los agentes impusieron 91 órdenes de comparendos a conductores que fueron detectados prestando el servicio de transporte público de pasajeros en vehículos particulares, o que no cuentan con las condiciones de ley para esta actividad.

El organismo de tránsito hace un llamado a los usuarios para que no se movilicen en servicios no autorizados que representan un alto riesgo, porque no cuentan con las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual, por lo cual, en el momento de un accidente los ciudadanos quedan desamparados.

El transporte ilegal no garantiza, además, ningún tipo de protección legal y si el conductor no tiene al día el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), se está aún más expuesto y desprotegido ante cualquier siniestro.

Puntos satélites

Corredores viales como la glorieta del Pozón, Olaya Herrera a la altura de la estación de Policía, Martínez Martelo, salida a Mamonal, la Castellana, bomba del Amparo, la Plazuela, Terminal de Transporte, Bazurto, bomba de San Felipe, sector India Catalina, Crespo y la Esperanza, son las zonas de la ciudad, donde más se realizan medidas de control por ‘piratería’ en el transporte.

Sanciones

Según el Código Nacional de Tránsito, prestar el servicio de transporte informal corresponde a una sanción de 30 salarios mínimos diarios, lo que equivale a $1.014.980. Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado y la licencia de conducción puede ser suspendida hasta por tres años a quienes sean sorprendidos prestando el servicio de transporte informal.

En caso de ser cometida esta infracción en varias oportunidades, el DATT puede trasladar el vehículo a los patios, inmovilizándolo por 5 días, la primera vez; durante 20 días, en la segunda ocasión, y por 40 días, en la tercera vez que sea sorprendido el conductor.