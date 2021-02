Presunto violador de niñas pagará condena a dos casas de su víctima

En vilo permanece una familia residente del barrio Brisas del Río de Fundación, Magdalena y del municipio de Aracataca, tras conocerse la decisión de un Juez de la República que cobijó con detención domiciliaria a un joven que está señalado de abusar sexualmente de una menor de 8 años de edad.

Se trata de Jesús Alberto Torres Álvarez, quien cumplirá su condena solo a unos metros de donde vive su víctima, según denuncia la madre de la afectada.

"Mi niña llora, no come, no estudia, se descontroló. Un hombre que tiene 18 años, me lo dejaran en libertad, casa por cárcel y tiene que pasar él dos veces y tres por donde yo vivo (...) mi niña todos los días tiene que verlo. Una persona que violó a una niña no tienen que darle casa por cárcel", aseguró Rosa Méndez, denunciante.

Sostuvo que la única autoridad que la ha acompañado es la Comisaría de Familia de Aracataca, Magdalena que no la ha dejado sola desde que se conoció el hecho.

"Siempre mi niña tiene la psicóloga, la tiene ella y la tengo yo, porque las dos vivimos la experiencia, yo no hice nada, me quedé callada por miedo, pero en el caso de mi hija saqué mucha fuerza", relató Rosa Méndez, quien también aseguró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no ha prestado la atención a la presunta violación de la pequeña.

"El derecho de la hija mía me lo tiraron por el suelo. ¿El Bienestar Familiar qué le pasó?, ¿por qué me le dio la espalda? esa es la rabia que me tengo", señaló.

Rosa Méndez solicitó a las autoridades que no la dejen sola durante este proceso porque teme que Jesús Alberto Torres Álvarez acceda sexualmente a otra niña.

"Lo único que quiero es verlo preso. No quiero que lo trasladen para otra ciudad. A él lo premian con casa por cárcel. Lo único que quiero es que pague cárcel, pido justicia, que pague la condena y que el caso de mi hija no quede así. No quiero verlo por aquí, sino en la cárcel", dijo.

LO QUE SE SABE DEL AGRESOR

Jesús Alberto Torres Álvarez fue señalado del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y de acuerdo al reporte de la Policía, el presunto abuso sexual contra la niña sucedió en julio de 2020. El hombre fue detenido en flagrancia, pero después dejado en libertad por no haber cumplido la mayoría de edad para su judicialización.

En febrero de 2021 fue ordenada nuevamente la captura de este sujeto, haciéndose efectiva por parte de los investigadores judiciales de la Policía.