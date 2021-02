Una funcionaria de la Fiscalía se negó a judicializar un detenido

En las redes sociales circuló un video en el que se observa a una funcionaria de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía en Medellín, negarse a recibir a una persona que había sido capturada por un policía por el delito de receptación.

En la grabación que hizo el mismo uniformado implicado en la situación, se escucha a la trabajadora pública asegurarle a policía que sí lo deja detenido le podría compulsar copias por dejarlo a disposición de la Fiscalía. La mujer hace énfasis en el alto hacinamiento que tiene los calabozos de esa unidad.

“Te estoy sugiriendo que la situación que estamos viviendo, no solo aquí, sino a nivel mundial no nos está permitiendo dejar gente aquí debajo. Ya vos me dijiste que habías bajado a ver. Eso allá está en un foco de contagio horrible”, señaló la funcionaria en el diálogo con el policía.

La Fiscalía General por su parte y mediante de un comunicado oficial anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra la funcionaria y en uno de los partes dice “actuaciones como estas que enlodan la imagen de la institución no muestran la realidad de los 25 mil servidores que trabajan y prestan un servicio a la ciudadanía”.

Finalmente se indicó desde la entidad que se agotarán todos los recursos que permitan establecer lo ocurrido y las responsabilidades.