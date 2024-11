Fedegán exige liberación del ganadero santandereano Cristian Serrano

Bucaramanga

Cristian Serrano Sánchez, dueño de la Arrocera Villacruces y reconocido ganadero santandereano completó 7 días secuestrado al parecer por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Su secuestro que se dio en Rio de Oro en el Sur del Cesar ha despertado el rechazo de su familia y del gremio ganadero en cabeza de José Felix Lafaurie, presidente de Fedegan que exigió su liberación.

“Fue un secuestro que se dio en el momento en que estaba pesando el ganado. Todo indica o por lo menos así lo dijeron quienes fueron allá que eran del ELN. Yo he intentado preguntar si realmente son aquellos los que han perpetrado o no, no hemos tenido ninguna comunicación. Y al parecer tampoco se han comunicado con los familiares. Evidentemente, aquí estamos frente a un caso de secuestro de una de un empresario muy significativo. Y esperamos, esperamos pues que en el corto plazo podamos tener alguna información que nos permita avanzar”, dijo el presidente de Fedegan.

El gremio ganadero expresó su preocupación por la retoma de grupos armados al margen de la ley en zonas como La Costa, Arauca, Cauca y Norte de Santander en donde el secuestro y la extorsión han tomado fuerza.

También espera que pronto el reconocido empresario bumangués que por su actividad económica se movilizaba entre Santander, Norte de Santander y Cesar, sea liberado sano y salvo.