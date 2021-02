"La vía Bogotá Choachí no esta cumpliendo con ningún control de movilidad"

El concejal Samir Abisambra del partido Liberal le reclamó a la Secretaria Distrital de Movilidad sobre lo pocos protocolos que se están desarrollando en la vía Bogotá Choachí.

Aseguró Abisambra que no hay pedagogía, los carros de enseñanza siguen prestando sus servicios en esta vía cuando es prohibido y no hay presencial institucional.

"El doctor Estupiñán se comprometió a intervenir integralmente esta vía para salvar vidas, pero desafortunadamente esto no se ha hecho. Hay cero cobertura en los 5 puntos críticos, no hay pedagogía, confrontación entre los biciusuarios, no hay control de aforo y cero cumplimiento de la resolución 317 del 2020 que restringe la presencia de vehículos de enseñanza", aseguró.

El Concejal le esta pidiendo una respuesta rápida y concreta al secretario de movilidad Nicolás Estupiñán para saber porque, como asegura él, se ha incumplido los acuerdos por esta importante vía.