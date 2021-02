Afectadas 1.000 familias que dependen del transporte escolar en el Quindío

El gerente de la cooperativa de motoristas de Quimbaya, Bertulio Ruíz, dijo que la crisis económica la están viviendo desde hace 10 meses cuando cesaron las actividades académicas pero este año la afectación es mayor porque no hay certeza de la fecha para la alternancia y reconoció que no será en gran proporción el número de los estudiantes que regresen a las aulas. Ante el panorama las alcaldías no han contratado con las empresas de transportes lo que deja pérdidas por más de 700 millones de pesos.

Así mismo, Juan Carlos Cañón gerente de la cooperativa transportadores de Pijao y Buenavista LTDA evidenció que la mayoría de los conductores esperaban el proceso de contratación del transporte escolar para la sostenibilidad económica de las familias pero ante la situación el futuro no es esperanzador. Aseguró que para la empresa las pérdidas han sido cercanas a los 400 millones de pesos.

Los empresarios fueron claros en que las vacunas pueden ser el respiro que necesita el sector que ha sido tan golpeado en medio de la emergencia sanitaria.