Docentes con comorbilidades no tienen garantías para volver a las aulas

Desde EDUCAL han advertido que actualmente, y de acuerdo con el tipo de contratación que se tiene con la ARL encargada de los docentes, no se ha realizado el proceso de certificación para determinar si las afecciones de salud pueden permitir su asistencia nuevamente a las clases, lo que hace que este sector de la educación se vuelva más vulnerable ante el sistema de alternancia.

“Es que los maestros están desesperados, los que tienen comorbilidades, sin quién los valore y los certifique, porque ni siquiera está entre sus ocho actividades con que contrataron a esta empresa la Fiduprevisora”, resaltó Gloria Nelfy Salazar, coordinadora de Prestaciones Sociales de Educal.

Advierte además que al no tener las condiciones bioseguras en los establecimientos educativos, el riesgo es mayor y esto hace que el proceso de alternancia se aplaza aún más en las instituciones de Caldas.

“Por eso decimos que más que argumentos son nuevos argumentos que se agregan para decir que todavía no estamos preparados para la alternancia no porque no queramos, sino porque el Gobierno no ha cumplido con lo que debe cumplir”, aseguró la representante de EDUCAL.

Por su parte el secretario de Educación de Caldas, Fabio Hernando Arias Orozco indicó que “con esos docentes que tienen necesidades distintas, tiene que trabajar desde la casa o manejar material físico, enviar las guías o si los pueden conectar desde los establecimientos a sus casas para que puedan tener cinco niños o seis niños para las asesorías, de esa manera lo vamos a hacer”.

Es así como se siguen presentando acciones que deben ser proyectadas en el plan de alternancia y que puede llegar a retrasar, por lo menos durante el primer semestre de 2021, este proceso.

