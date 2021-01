Incendio estructural en Hospital de Duitama afectó ‘Área de Atención Covid’

El incendio estructural se presentó en la mañana de este sábado en la zona de cocinas del Hospital Regional de Duitama, y provocó la evacuación inmediata de personal de salud y pacientes, pues el humo de la conflagración, afectó parte del ‘Área de Atención Covid’, A3, las Oficinas, la Cafetería, y parte del sector de Urgencias del centro asistencial, pero sin dejar afectaciones de vital importancia para las personas que se encontraban en la emergencia.

“El incendio al parecer se originó en la cocina por un la falla de un equipo. La emergencia ya la puedo asistir el cuerpo de bomberos voluntario de Duitama, con 5 vehículos y 12 unidades bomberiles, pero además, contamos con el apoyo de la Policía Nacional y Voluntarios Defensa Civil Duitama. Afortunadamente, no tenemos un saldo critico ni grave de daños, pues la asistencia a la conflagración fue rápida, y lo que estamos realizando son labores de ventilación, para que el humo que afectó a zonas del centro asistencial, tales como el ‘Área de Atención Covid’, A3, se pueda disipar, y de esta forma, sea seguro que retornen las personas que fueron evacuadas. En aproximadamente una hora, la situación quedará 100% superada”, sostuvo el Capitán Victor Villate, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama.

Por su parte, Lifan Mauricio Camacho, gerente del Hospital Regional de Duitama, explicó que "el conato de incendio provocado en uno de los hornos donde se preparaban los alimentos para los pacientes del hospital, fue atendido a penas se evidenció, por cuenta de la brigada de emergencias del centro hospitalario. Luego de la intervención, el humo se propagó por las instalaciones del hospital, por lo cual, a manera de precausión, se decidió evacuar tanto a pacientes como a trabajadores de la entidad por un tiempo aproximado de una hora".

Agregó Camacho que "teniendo en cuenta que la unidad de cuidados intensivos se encuentra aislada, este servicio no sifrió afectación, y no fue necesario activar la evacuación o la remisión de los pacientes a otras instituciones de salud (...), así las cosas, no hubo afectación a pacientes o trabajadores , ni se presentaron daños a la infraestructura hospitalaria".



Los motivos que generaron puntualmente el incendio estructural, son materia de investigación.