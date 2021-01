Alcaldesa Johnson y gobernador Caicedo dieron positivo para COVID-19

A través de las redes sociales, los mandatarios del departamento de Magdalena y su capital Santa Marta, confirmaron que tras realizarse la prueba periódica de COVID-19 dieron positivo.

La alcaldesa Virna Johnson afirmó que no presenta síntomas, “samarios, el día de hoy recibí resultado positivo de la prueba COVID-19 que me realizo con periodicidad rigurosa. No tengo ningún síntoma. A partir de este momento inicio cuarentena estricta y continuaré cumpliendo con mis labores desde casa”.

El pasado jueves 28 de enero, se realizó un recorrido por el barrio San Jorge, la alcaldesa Virna Johnson, junto a la secretaria de la Mujer, Yunia Palacios, dieron inicio a las jornadas pedagógicas de la lucha contra la violencia hacia la mujer, en este sentido, la mandataria de los samarios añadió, que “las personas con las que he tenido contacto recientemente, ya fueron identificadas. Desde la Secretaría de Salud se están adelantando todos los protocolos correspondientes”.

Por su parte, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo publicó en su cuenta que Twitter, “acabo de recibir resultado positivo de mi prueba rutinaria de control de COVID. Sin ningún síntoma hasta el momento, guardaré las medidas de aislamiento y continuaré cumpliendo mis deberes desde la casa. ¡No bajemos la guardia!”.