Algunos empresarios quieren que los gremios pelen con el alcalde: Quintero

El alcalde de Medellín Daniel Quintero, mediante una transmisión de Facebook Live se refirió a la actual polémica que hay entre algunos comerciantes y el director de Fenalco Antioquia, Carlos Pineda, a quien acusan de intervenir en política por participar, así sea como observador, en la revocatoria del alcalde de la capital antioqueña.

El mandatario de Medellín dijo en su intervención que la intención de toda esta polémica es que él se pelee con los diferentes gremios de Antioquia.

“Ha habido algunas reacciones de algunos empresarios que quieren que los gremios peleen con el alcalde de la ciudad, a mí me parece eso tremendamente inconveniente. Yo creo que los gremios son importantes y yo no veo razón para estar peleando con los gremios, eso sí, esta es una alcaldía que tiene dignidad y que no se arrodilla y que defiende los intereses de los ciudadanos a toda costa”, recalcó el alcalde Quintero.

El mandatario también dijo que espera que el gremio de los comerciantes pueda solucionar sus dificultades internas y que está dispuesto a sentarse con ellos para trabajar de manera mancomunada, concluyó.