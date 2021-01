Joven con el mejor ICFES de Cartagena pide ayuda del Gobierno

Henry de Jesús Vega Herrera, de 16 años, quien sacó el mejor puntaje de las pruebas ICFES de Cartagena para Comfenalco, con una puntuación de 475/500, pide ayuda del Gobierno para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad de Los Andes de Bogotá.

Vega Herrera por su gran puntuación se ganó un beca del 100% para estudiar en esta prestigiosa universidad, pero sus padres no cuentan con los recursos para costear su estadía en la capital de la República.

“La verdad no contamos con los recursos para irme a estudiar a otra ciudad en la carrera que quiero. Me siento muy contento, pero a la vez triste porque quiero salir adelante. Me gustaría tener el apoyo de las autoridades y de Cartagena”, sostuvo.

El llamado de sus padres, Henry Vega y Yuraima Herrera, es tanto al Distrito de Cartagena como a las empresas privadas que en su razón social buscan ayudar a las comunidades a cumplir sus sueños, es a que miren la situación no solo de su hijo sino de los otros jóvenes que se ganaron las becas, los cuales tampoco cuentan con los medios para poder estudiar fuera de Cartagena.

“Sacamos cuentas y llegamos a la conclusión de que Bogotá es una ciudad muy cara, ya que nos tocaría pagar transportes, la estadía y la alimentación y no contamos con los respectivos medios para costear eso”, dijo Yuraima Herrera, madre de Henry de Jesús.

El sueño de Henry sigue latente y espera la ayuda de la Secretaría de Educación, de la Alcaldía de Cartagena, Gobierno Nacional y las empresas privadas, para cumplir su sueño de estudiar Ingeniería Biomédica en la Universidad de Los Andes.