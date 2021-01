Policía limpió calle que era utilizada como basurero satélite en Magangué

La Policía Nacional del Departamento de Bolívar a través del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, Auxiliares de Policía y personal de la empresa regional de aseo, lideró la recuperación y embellecimiento de la calle que comunica el barrio La Esmeralda con avenida Colombia del municipio de Magangué, con el fin de que estos espacios sean utilizados por toda la comunidad en general de forma sana y responsable.

Fue así como el patrullero Libardo Alvear Navarro, gestor de Prevención y Educación Ciudadana de la población visitó este lugar para liderar la campaña de no arrojar basuras como está tipificado en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

El Patrullero, junto a los instructores de los Auxiliares de Policía, en dialogo con los vecinos de la comunidad del barrio La Esmeralda destacó la importancia de “no sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de residencia o domicilio. Como también no arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente”.

Otras de las recomendaciones a los habitantes de este barrio tuvieron que ver con el “no dejar las basuras esparcidas fuera de sus bolsas o contenedores una vez efectuado el reciclaje. Ni arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado. Tampoco disponer desechos sólidos en las redes de alcantarillado, acueducto y de aguas lluvias, cualquier objeto, sustancia, residuo, escombros, lodos, combustibles y lubricantes, que alteren u obstruyan el normal funcionamiento”.

Con esta jornada se logró la recolección de más de siete toneladas de residuos sólidos como botellas de plástico y vidrio, prendas de vestir, desechables, entre otros.

Finalmente, el patrullero Libardo Alvear Navarro, señaló que “estás iniciativas incentivan el amor y sentido de pertenencia de los ciudadanos a cuidar y mejorar nuestros entornos. Una vez más queremos desde la Policía Nacional mostrar que es una institución que incide de forma positiva en las iniciativas comunitarias y que hay pequeñas cosas que engrandecen lo amable y positivo de un pueblo como Magangué”.