Activan comité bioético ante inminente ocupación total de UCI en Antioquia

La gobernación de Antioquia informó que el comité de bioética del departamento empezó una serie de capacitaciones a los médicos intensivistas y el personal de salud de primera línea, ante la posibilidad de la ocupación total de las camas UCI y la necesidad de tener que decidir sobre a qué paciente se le asignará una de las camas activas.

El gerente del COVID-19 en Antioquia, Leopoldo Giraldo, explicó que es una posibilidad no muy lejana y que no quisieran que ocurriera. Aceptó que todavía no han ingresado a los servicios hospitalarios todos los contagiados que dejaron las celebraciones de Año nuevo y el Puente de Reyes.

“Estamos muy cerquita de tener que tomar decisiones de esta, con el comité de bioética anoche iniciamos un refuerzo de una capacitación, a los equipos que están en la atención de los hospitales, a los médicos, a los intensivistas, a los equipos de apoyo porque posiblemente pueda ocurrir. Porque creemos que apenas estamos recogiendo a los contagiados del fin de diciembre y lo de este puente de reyes. Que tengamos que tomar decisiones de ese tipo que era una de las decisiones de las que más nos tratamos de cuidar con el fortalecimiento de las medidas y la ampliación de camas”.

Este comité está orientando a los profesionales de la salud, frente a esta posibilidad, que hasta el momento no ha ocurrido en el departamento, pero podría ser cuestión de días. Teniendo en cuenta, que entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, donde hay más de mil camas UCI, la ocupación está rodeando el 95%.