"Toque de queda se modifica por decreto nacional": Gobernador

La gobernación de Norte de Santander ha tomado la determinación de flexibilizar las medidas de control frente a la pandemia durante los próximos días, y para esto se ha tomado la determinación de no aplicar el toque de queda durante este fin de semana en los municipios del departamento.

La medida se basa en la expedición del decreto nacional en donde se especifica las restricciones que se pueden levantar de acuerdo a la ocupación de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, y que el Norte de Santander según el último reporte ha tenido una disminución.

Silvano Serrano gobernador de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que los indicadores se evalúan diariamente en el Puesto de Mando Unificado PMU y ante la disminución de ocupación de UCI, los gremios económicos elevaron una solicitud para levantar las restricciones en horas nocturnas.

"Dado que la ocupación en estos momentos de las UCI en Norte de Santander no supera el 80%, es decir llega hasta 78% y que el nivel de contagio se ha reducido por las medidas tomadas en el mes de diciembre, consideramos que era necesario darle un respiro al sector productivo de la región, y esta es una medida que debe ser concertada con el alcalde de Cúcuta porque es quien tiene establecido un toque de queda para este fin de semana. Ayer el presidente de emitió el decreto y estas medidas son concordantes a la ocupación de UCI y nivel de contagio, estas medidas no son caprichosas o tomadas sólo por nosotros y no son consultadas al Gobierno Nacional y si miramos el decreto emitido en ningún aparte se especifica que se vayan hacer cierres totales o la cuarentena total y por esto se toma la decisión", afirmó el gobernador.

Recordó que desde el 20 de diciembre se han mantenido las medidas y esto ha permitido la disminución, y que en los próximos días se evaluará con el sector médico el desarrollo de estos mecanismos, además que se comenzará a coordinar el programa de las vacunas.