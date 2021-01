Accidentalidad se redujo en un 14% en el país durante Navidad y Año Nuevo

Desde Barranquilla, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, entregó un balance de lo que fue la movilidad y seguridad vial para la temporada de vacaciones de Navidad, Fin de Año y puente de Reyes Magos en el que se movilizaron 12.987 vehículos en todo el país, donde más de 7 mil uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte estuvieron acompañándolos, logrando una reducción del 14% en la siniestralidad vial frente al mismo periodo de 2019

Asimismo, durante esa misma temporada comprendida entre el 1ero de diciembre y el 11 de enero, se impusieron 15.780 comparendos y se incrementaron las pruebas de embriaguez, llegando a 26.173 de las cuales 347 dieron resultados positivos.

En cuanto a los aeropuertos, la Aeronáutica Civil indicó que se movilizaron 2.504.825 pasajeros por los diferentes terminales aéreas del país delos cuales, 1.889.876 viajaron en rutas nacionales y 614.949 en internacionales, siendo los de Bogotá, Rionegro, Cali y Cartagena los aeropuertos con mayor movilización de pasajeros.

La ministra Ángela María Orozco señaló que llevarán a nivel nacional un plan piloto de la estrategia Visión Cero implementada en el Quindío donde arrojó una reducción del 54,5% de fallecidos por accidentes viales, en cual se ciñe a cuatro pilares fundamentales.

“Las muertes en siniestros viales si se tiene en cuenta, como primer pilar, el factor humano y la posibilidad de que cometa errores al conducir, porque todos nos podemos equivocar; segundo, la tolerancia de los sistemas de transporte y la infraestructura que debe ser perdonadora de los errores humanos; tercero, la fragilidad humana ante un siniestro vial, entendiendo que son los más vulnerables en un accidente, y por último, la responsabilidad compartida de todos en las vías, para que no realicen acciones temerarias, como exceder los límites de velocidad, no conduzcan en zonas prohibidas, no conduzcan embriagadas, etc”.

En Barranquilla, las cifras también presentaron una reducción significativa para este fin de semana donde se redujo la accidentalidad en un 60%.

La dirección de la Seccional de Tránsito y Transporte indicó que este puente festivo de Reyes, se registraron 16 accidentes viales, frente a los 40 ocurridos en el mismo periodo en 2020

Asimismo, esos siniestros dejaron 18 lesionados y 2 fallecidos.

En materia de movilidad, también se redujo el número de vehículos que transitaron por las diferentes vías de la ciudad. 199.142 carros ingresaron a Barranquilla, 167 mil menos que en 2019, mientras que 196.260 salieron de la ciudad, 150 mil menos que el mismo periodo del 2019.

En total, se impusieron 2081 comparendos, de los cuales solo 4 corresponden a personas manejando en estado de embriaguez.