De nuevo, alcalde de Pereira está en desacuerdo con medidas restrictivas

Argumentando que lo que se necesita es disciplina ciudadana más que encierro, el mandatario local, Carlos Maya, manifestó en el Puesto de Mando Unificado que no está de acuerdo con las restricciones que se plantearon de toque de queda, ley seca y pico y cédula general y dijo que el virus va a permanecer durante mucho tiempo más y que, en ese orden de ideas, la población no puede estar encerrada todo ese tiempo, afectando en gran medida la economía.

"Creo respetuosamente que encerrar a la población durante un fin de semana no es suficiente para disminuir el riesgo de contagio. Aunque la medida es bien intencionada, no logra los propósitos... Aquí la gente clama e implora por su posibilidad de desarrollar su empleo, conseguir sus ingresos, tener su subsistencia; yo quiero seguir por la misma línea, acato pero no comparto esa decisión porque lentamente estamos acabando con la vida productiva, la posibilidad de ingresos y el sustento de las familias pereiranas", sostuvo el mandatario municipal.

Sin embargo, el acuerdo al que llegaron las autoridades departamentales, los demás alcaldes y gremios del departamento es preservar la vida de los ciudadanos y más en esta época en la que está próxima a llegar la vacuna contra el COVID-19, la cual se convierte en una esperanza en medio de la crítica situación.