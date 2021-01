MinSalud alerta sobre un falso correo que están enviando a su nombre

El Ministerio de Salud alerta a los ciudadanos sobre un mensaje falso que está llegando a los correos electrónicos de diferentes ciudadanos, en el que se manifiesta que las personas han sido citadas para realizarse de manera obligatoria una prueba de COVID-19.

En la información que llega a los email, hay un archivo adjunto en PDF, en el que supuestamente se puede consultar el lugar y la fecha para practicarse la prueba, sin embargo las autoridades alertan que puede tratarse de una trampa para robarse la información de los ciudadanos.

“Atención, no crea en información falsa que circula por correo electrónicos, no sea víctima de delincuentes informáticos. El Ministerio de Salud no agenda citas para pruebas COVID-19, verifique siempre la información en nuestros canales oficiales” citan en un tweet desde MinSaud.

Las recomendaciones que se entregan si recibe el mensaje es no abrirlo y borrarlo de manera inmediata, de esta forma evita que se puedan robar su información personal y la de su familia. También recuerdan no compartir el correo con otros ciudadanos.

