Gestión Social interviene filas para el pago de subsidio de Adulto Mayor

Luego de que Caracol Radio denunciara las extensas filas que han venido realizando desde hace al menos tres días, los adultos mayores en busca de reclamar el subsidio que otorga la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaría de Gestión Social se pronunció al respecto y señaló que llegaron al lugar para atender la situación.

El secretario de Gestión Social, Santiago Vásquez, afirmó que se intervino con sus funcionarios el punto de SuperGiros de la calle Murillo, a raíz de las aglomeraciones y las largas filas con el fin que se cumpla con las medidas de bioseguridad.

El funcionario recomendó a los beneficiarios de los subsidios de Colombia Mayor, Ingreso Solidario y Jóvenes en Acciones, que la red de SuperGiros dispone de más de 80 puntos de pago, por lo que no tienen que concentrarse en los principales.

Agregó que se escogió este operador para los pagos debido a su amplia cobertura en Barranquilla cerca al lugar de residencia de los beneficiarios de los subsidios.

Agregó que para hacerle frente a la situación en la Murillo también recibieron el apoyo de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que llegó hasta el lugar para que SuperGiros cumplan con las normas de bioseguridad.

En la larga cola que desde tempranas horas de la mañana de este viernes se evidencia a sobre la calle Murillo, a la altura de la carrera 44, los abuelitos estaban denunciando que había problemas, al parecer, en el sistema y confusión en la información suministrada a los beneficiarios.

Bertha Díaz, una de las adultas mayores que había acudido tres días seguidos a la sede principal de SuperGiros, donde se realizan los pagos, señaló que hay muchos adultos mayores que aparecen bloqueados en el sistema y les notificaron que debían acudir a esa sede para resolver el inconveniente, pero, asimismo, allí están cancelando los subsidios de Jóvenes en Acción y el Ingreso Solidario “todo en una sola fila”.

“El desorden lo tienen ellos, no hay una información clara al respecto, todos estamos aquí en una sola fila y no hemos avanzado de la mitad de la fila y ya este es el tercer día que venimos con mi esposo que es operado del corazón y yo soy diabética. A las 4 de la tarde dejan de atender y ya nos dejan allí, no es justo esto que hacen con nosotros”, sostuvo la mujer de 78 años.

Algunos adultos mayores, incluso, se han desmayado por las largas horas de espera.