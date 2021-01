Mujer pide exhumar cuerpo de bebé para prueba de ADN y saber si es su hijo

Dana Manjarrés es una mujer que ha solicitado ante un juzgado de Santa Marta la exhumación del cadáver de su hijo, fallecido el 8 de agosto de 2020, presuntamente por coronavirus.

La madre del menor fue internada en ese tiempo en la clínica El Prado de esta ciudad por presentar síntomas relacionados al COVID-19. Manjarrés estuvo por varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro médico y tras la complicación de su estado de salud le practicaron una cesárea.

“Yo ingresé mal a la clínica y el 2 de agosto me hacen cesárea porque estaba embarazada, el 8 le dan la noticia a mi mamá que mi bebé falleció (…) yo estaba en UCI. El día que cumple un mes de muerto me llama la psicóloga de la clínica para preguntarme si me habían entregado a mi bebé de la UCI y yo le dije que si ella me dio la noticia de su fallecimiento - refiriéndose al día de los hechos-, cómo me pregunta eso”, dijo Dana Manjarrés.

La pregunta de la psicóloga despertó la duda de Dana Manjarrés sobre el fallecimiento de su hijo. Aseguró que cuando los médicos le entregaron el supuesto cadáver a sus familiares, entre en la bolsa mortuoria no se sentían el cuerpo del pequeño, por lo que dedujeron que estaba vacía.

“Mi mamá dice que abrió el cajón y lo que encontró es una bolsa plástica envuelta con mucha cinta y no se sintió bebé ahí. Quiero saber qué fue lo que hicieron con mi hijo. Les pido esa orden para saber qué hay en ese cajón (…) mi corazón de madre me dice que mi hijo no está muerto”, sostiene Dana Manjarrés.

Desde entonces, una investigación propia por confirmar esa teoría inició, pero hasta el momento no tiene resultados. Es por eso que solicitó a la Fiscalía no solo claridad sino celeridad en las indagaciones para conocer si su bebé fue o no sepultado. En el mejor de los casos si está vivo.

“Lo único que pido para poder descansar es la orden de exhumación para ver si el cuerpo de mi bebé está en la tumba y la prueba de ADN para conocer si es mi hijo, en caso de que esté ahí, me quedo tranquila”, aseguró Dana Manjarrés.