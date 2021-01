Preocupación por demoras en atención de pacientes COVID -19

En Cúcuta aumenta la preocupación por las cifras diarias de contagio de personas con COVID-19 y las dificultades que enfrentan para recibir la atención por parte de las EPS y que es ordenada por la ley.

Ante este panorama las autoridades de salud en Cúcuta advierten que han realizado como ente de vigilancia el respectivo llamado de atención por medio de oficios a las entidades pero que lamentablemente no se ha dado una pronta solución.

Rosa Vargas secretaria de salud municipal, en dialogo con Caracol Radio expreso, “oficiamos a la súper salud cuando las EPS no están cumpliendo su función”

La funcionaria añadió, “pero muchas veces las EPS, que no tienen, que no pueden, tienen todas las razones que no son válidas, porque ellos tienen la obligación”

Además recordó que adicional al papel de las entidades prestadoras de salud, la comunidad juega un papel importante para que realicen de manera formal las denuncias para poder actuar.

Las cifras son alarmantes en Norte de Santander que ya se aproxima a los 42 mil casos confirmados de personas infectadas.