Polémica por video de presunto hurto en la carrera 19 de Armenia

En las últimas horas se ha vuelto viral en redes sociales un video en que se atribuía que varias personas se estarían lanzando sobre los vehículos para hurtarlos en el sector de la carrera 19 de la ciudad.

El coronel Jorge Mauro Córdoba, comandante encargado de la Policía del departamento, descartó que se trate de una nueva modalidad de hurto ya que se registró una riña de una pareja y uno de ellos bajo los efectos del alcohol decidió lanzarse a los vehículos que por el lugar transitaban. Resaltó que el video viral solo fue un fragmento del total de los hechos.

El coronel llamó la atención a los ciudadanos para no compartir información que no sea verificada para así no generar pánico.