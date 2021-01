Piden regular y unificar el costo de entrada al páramo de Santurbán

Tras permitir nuevamente el ingreso de caminantes y turistas a las lagunas del páramo de Santurbán en Santander, encargados de hacer los recorridos, dueños de los predios de los complejos y líderes del municipio de Vetas, piden unificar y regular la tarifa de entrada al ecosistema.

Alexander García*, guía del páramo, aseguró que “en cada municipio hay un Consejo Nacional del Turismo y está aprobado pero no funciona y para mí no funciona porque no se reúnen no reglamentan los protocolos, no han fijado tarifas y aquí cada dueño de cada predio decide cuánto va a cobrar, es decir no hay esa reglamentación y entonces ahí hay una falencia”.

Para los turistas, tal es el caso de Andrés Alberto García, las autoridades para la regulación del turismo deberían estar más presente en la zona.

“Aquí existe una Corporación autónoma que debería estar presente, un Consejo Municipal de Turismo que debería estar más presente y hay un gremio de turismo nacional y departamental que deberían estar presentes y entre todo estar trabajando en función del turismo, pero eso no se está haciendo, cada uno está haciendo su esfuerzo por su parte pero no hemos llegado a tener un plan de turismo verdadero en el departamento”.

Hasta el pasado fin de semana el valor de entrada por personas a las lagunas Negra y Cuntas, en Vetas, Santander, era de 10.000 pesos y hoy el ingreso ya cuesta $20.000, según los turistas, sin nada adicional y sin revisión del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por la pandemia del covid-19.