El cielo de Santa Marta se alegra con las cometas de colores

Santa Marta se caracteriza en estas fechas por su fuerte brisa, este tiempo es aprovechado por aquellos niños y jóvenes que disfrutan volar cometas en varios sectores de la ciudad.

San Jorge es uno de esos lugares, Wadith Rangel, líder comunal de este sector, señala que se reúnen a hacer las cometas y salen a volarlas.

“Ellos llevan años haciéndolo, se distraen y divierten”, precisó el líder Wadith, quien añadió que es un verdadero espectáculo de colores ver las cometas de colores en las tardes.

Por otro lado, el señor Andrés Hernández, un veterano nacido en Pescaíto, enseña esta tradición que le gusta mucho, “siempre me dicen que si yo todavía me dedico a hacer y volar cometas y respondo que sí. Yo soy artista y me gusta hacer cometas”.