Gremios critican toque de queda en Boyacá

Frente a la decisión del gobernador Ramiro Barragán de decretar toque de queda del 31 de diciembre de 2010 al cuatro de enero de 2021, el presidente de Asobares en Boyacá, David Contreras, dijo que en nada resuelve ni aporta para controlar la mitigación de contagios de coronavirus que en el departamento ya supera los 27.863 casos positivos y 597 fallecidos.

“Seguimos creyendo que las restricciones no resuelven en absoluto, no mitigan los contagios que se generan en su gran mayoría en los días sin IVA, en centros comerciales que no cumplen los protocolos de bioseguridad, la saturación de personas en el transporte público o las reuniones familiares”, dijo.

Contreras cuestiona que la mayoría de las restricciones son en la noche, lo cual perjudica un sector que no se ha podido reactivar desde hace 10 meses. “Se esperaba que comenzarán las pruebas piloto en la ciudad de Tunja y no va a ser posible, a raíz de esas medidas”.

Dijo que la medida debió ir acompañada con algún tipo de auxilio, pero por el contrario el sector nocturno queda a la deriva. “A esto se suma la contratación de personal, los arriendos son caros, los horarios son malos y esto agudiza también la situación”.

Destacó que Paipa y Tunja han venido trabajando para reactivar el sector, pero Sogamoso y Duitama siguen rezagados en reactivar el comercio nocturno.

Asimismo, el sector turístico de Villa de Leyva a pocas horas del anuncio del toque de queda se vio afectado con la cancelación de reservas en hoteles y restaurantes, Juan Rico Ramos propietario de 2 restaurantes manifestó que “el acalde autorizaba hasta la 1 am la apertura de los establecimientos y con esta decisión de recorte de horario desde la 9 pm, nos están solicitando la devolución del dinero; ya van hasta el 50% de las personas”.

Por su parte Mario Martínez del restaurante Mercado municipal indicó que cancelaron la cena del próximo 31 de diciembre e hicieron la entrega del dinero a los turistas que tenían predestinado la visita al lugar.