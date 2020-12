Gobernador de Antioquia invita a la responsabilidad individual en Navidad

El primer mandatario de los antioqueños reiteró a la comunidad la importancia de acatar las medidas decretadas para detener el avance del virus, pero también compartió sus recomendaciones para la festividad de la Navidad.

Aníbal Gaviria expresó que nada se haría si se evita que las personas salgan a las calles, pero no cumplen los protocolos dentro de sus casas; además invitó a llegar temprano a casa.

“No dejemos que nos lleguen las seis de la tarde o las siete de la noche para iniciar el retorno a los hogares. Más que esas regulaciones, es la responsabilidad individual. No se hace nada si la gente se queda en sus hogares y no tiene cuidado en la celebración navideña. Celebremos con responsabilidad”, comentó el gobernador.

Si bien la ocupación de camas UCI sigue siendo crítica en el departamento, así como el índice de contagios diarios de COVID-19, Gaviria Correo señaló que las medidas buscan alivianar la difícil situación hospitalaria y preservar la vida de los antioqueños y antioqueñas.