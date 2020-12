Alerta en Huila por estafas suplantando el nombre del Ejército Nacional

Contactan ciudadanos asegurándoles nombramientos para cargos civiles en el Ejército Nacional, para ello piden dinero por adelantado para los supuestos trámites; sin embargo, una vez reciben la suma exigida, no vuelven a contestar el teléfono, configurándose así, el delito de estafa.

Está sucediendo en el sur del Huila donde las denuncias y las llamadas a la unidad militar han sido constantes, de ahí la advertencia; toda vez que el personal civil que ingresa a laborar en la institución debe primero superar las etapas del concurso de mérito que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil tal como se encuentra establecido en su página oficial.

“Asimismo, el llamado a la comunidad es para que no entreguen dinero a personas que, suplantando la identidad de los soldados, están pidiendo plata para pasajes, con la excusa de no tener dinero para trasladarse hasta el departamento del Putumayo donde supuestamente deben hacer presentación; este no es el actuar de los hombres y mujeres que hacen parte del Ejército Nacional” indicó el teniente coronel Andrés Triviño del Batallón No. 9 Magdalena.

Ante cualquier duda, la invitación es a tomar contacto a la línea gratuita 147 o acercarse a la unidad militar más cercana a establecer la respectiva denuncia.